Patrick Goots is nu al heilig overtuigd wie plek van Union SG in Play-off 1 zal overnemen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG staat momenteel tiende in de Jupiler Pro League. Toch is er niet veel hoop dat het snel zal keren voor de Brusselaars

Amper een puntje boven de degradatieplekken, maar ook maar twee punten verwijderd van de zesde plek. Het moeilijke seizoen van Union SG geeft de club een bijzonder vreemde plaats in de rangschikking.

Patrick Goots ziet het voor de troepen van Sébastien Pocognoli echter niet meer goed komen. Hij weet nu al wie hun plaatsje bij de eerste zes zal innemen.

“KV Mechelen kan zich tegen de winterstop in de top vier nestelen”, zei hij vorige week al en dat is ondertussen een feit. Niemand lijkt hen daar nog weg te krijgen.

“Voor de competitiestart voorspelden we dat Mechelen het Cercle Brugge van vorig seizoen kon worden – dat was ook de interne doelstelling”, weet Patrick Goots te vertellen in Gazet van Antwerpen.

“Wel, ze zijn goed op weg om die prognose waar te maken. Elk seizoen is er immers een topclub die het laat afweten, waardoor er een plaats in de Champions’ Play-offs vrijkomt. Dit jaar lijkt dat Union te zullen worden.”