Pocognoli zoekt zelf oplossingen bij Union SG: Niet 1, maar 2 nieuwe spitsen

Union SG blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Na de nederlaag tegen Cercle Brugge moet er dringend wat veranderen bij de Brusselaars.

Union SG heeft het al hele seizoen ontzettend moeilijk. De club vindt het ritme van de voorbije jaren niet meer terug. Het grote probleem dit jaar blijkt echter doelpunten maken.

Daarom liet trainer Sébastien Pocognoli al weten dat Loïc Lapoussin terug bij de A-kern zijn intrede zal maken. Hij was voor de start van het seizoen in de B-kern gedropt.

“Hij was verrast dat hij mocht terugkeren”, vertelt coach Pocognoli aan La Dernière Heure. “Hij is terug op mijn verzoek, hoewel ik alle beslissingen van de club respecteer. Hij is erg gemotiveerd en het is een geweldige kans voor hem om weer te genieten op het hoogste niveau.”

Het gaat volgens Pocognoli om een definitieve terugkeer. Hij zit ook meteen in de selectie voor de bekerwedstrijd tegen Eupen. En er is nog goed nieuws, want Pocognoli krijgt er nog een tweede aanvaller bij.

Het gaat om Cristian Makaté, de spits van de U23 die al zeven doelpunten heeft gemaakt in acht wedstrijden. Op die manier moet Union SG extra vuurkracht hebben voorin.