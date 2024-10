Felice Mazzu heeft nog een duidelijk doel: "Ik ben aan het laatste hoofdstuk in mijn trainerscarrière bezig..."

STVV neemt het tegen Lierse op in de Croky Cup. Coach Felice Mazzu wil graag zo ver mogelijk geraken in de beker.

STVV speelt woensdagavond tegen Lierse in de Croky Cup. De troepen van Felice Mazzu deden afgelopen weekend nog vertrouwen op door met 2-0 te winnen van KVC Westerlo.

Opvallend was hoe enthousiast de spelers na afloop waren over de beker. Bertaccini begon zelfs al te dromen over een finale in het Koning Boudewijnstadion.

Nu bevestigde ook coach Felice Mazzu dat zijn club maar al te graag ver wil geraken. "Ik ben aan het laatste hoofdstuk in mijn trainerscarrière bezig en ben zelf ook nooit verder geraakt dan een kwartfinale met Charleroi", begon hij volgens Het Belang van Limburg.

Hij heeft dus nog een duidelijk doel. "Dus ja, ik wil eens een mooi verhaal schrijven in de beker. Ik wil elke wedstrijd winnen met deze groep, of het nu een competitie-, beker- of oefenwedstrijd is. Die winnaarsmentaliteit wil ik in deze groep slijpen."

Roteren kan gebeuren, maar een B-elftal stuurt Mazzu zeker niet het veld op. "Ik wil een bepaalde balans houden in mijn elftal, dat in een goede flow zit na de zege tegen Westerlo, en tegelijk een paar wissels doorvoeren. Er zijn spelers die al veel gegeven hebben en wat rust kunnen gebruiken. Maar ik wil ook niet dat we onze vingers verbranden aan Lierse."