Het opvallende verhaal achter de bekerstunt van Patro Eisden, waarvoor coach Stijn Stijnen 'alles uit de kast haalde': "We zaten in een kleedkamer waar het 30 graden was"

Patro Eisden Maasmechelen kon dinsdagavond stunten in de beker. De Challenger Pro League-club won met 4-1 van Charleroi. Na afloop ging het niet enkel over de match, maar ook over de kleedkamers voor de bezoekers...

Patro Eisden heeft dinsdagavond met 4-1 gewonnen van Charleroi in de Croky Cup. Een grote verrassing meteen van de Challenger Pro League-club. Ook Zulte Waregem won dinsdag van Dender.

Na afloop ging het niet alleen over de wedstrijd zelf, maar ook over... de kleedkamer van Charleroi. "Het is belangrijk om te noteren dat dit géén excuus is voor onze prestatie van vanavond. De zege van Patro Eisden was verdiend. Voor de volle 100 procent. Maar over de staat van onze kleedkamer voor de match viel wel wat te zeggen", vertelde Charleroi-coach Rik De Mil volgens HLN.

Patro Eisden-coach Stijn Stijnen diende hem snel van antwoord. "Het is aan ons om vervelend te zijn. We willen niet dat onze tegenstander ons aangenaam vindt. We werken binnen onze mogelijkheden en hebben alles uit de kast gehaald."

De persconferentie zou toen zijn afgelopen, maar journalisten hadden nog niet de kans gekregen om vragen te stellen. De Mil zou in de persruimte zijn gebleven om toch enkele vragen te beantwoorden. Hij deed toen ook meteen zijn hele verhaal van de kleedkamer.

"We zaten in een kleedkamer waar het 30 graden was. Mijn staf moest op de grond gaan zitten, omdat er geen plek was. Spelers die wilden bidden, moesten dat op het toilet gaan doen. Nadien gingen de toiletten zelfs op slot", begon hij.

"Als je een grote club wil zijn, moet je je gedragen als een grote club. Als je zoals Patro Eisden de ambitie hebt om in eerste klasse te voetballen, probeer dan ook te zijn zoals een eersteklasser. En nogmaals. Dit is geen excuus. Ik wil als verliezer ook een gentleman zijn. Het draait om respect voor en tijdens de match. Tijdens de wedstrijd mag het er hevig aan toegaan", besluit De Mil... Toch opvallend allemaal.