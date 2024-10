Icoon van Anderlecht wordt diep bedroefd als hij paars-wit bezig ziet: "Het deed echt pijn"

Enzo Scifo, icoon van RSC Anderlecht en voormalig topmiddenvelder, heeft zijn liefde voor het spel teruggevonden bij La Louvière, maar het zien van 'zijn' Anderlecht doet hem pijn.

Scifo, die over twee periodes meer dan 250 wedstrijden speelde voor de Brusselse club en vier titels won, volgt Anderlecht nog steeds nauwgezet. Toch kan hij niet anders dan met teleurstelling kijken naar de huidige prestaties van de recordkampioen.

Scifo was afgelopen zondag getuige van de 2-1-nederlaag van Anderlecht tegen Club Brugge, en volgens hem was het een van de slechtste matchen die hij ooit heeft gezien van paars-wit. “Het deed écht pijn", vertelt hij in HLN. “Het was een absolute non-match. Geen wil, geen durf om iets te gaan rapen. Ik verstond het niet. Het was triest om Anderlecht zo te zien voetballen.”

Waar het precies misgaat, is voor Scifo een moeilijk te beantwoorden vraag. “Ik ken de interne keuken niet goed genoeg om daarover te oordelen", zegt hij, maar hij had na de nederlaag tegen Beerschot toch verwacht dat Anderlecht er tegen Club Brugge zou staan. “Dit was hét moment om een goede partij te spelen, maar ik was verrast om zo’n zwak Anderlecht te zien", vervolgt Scifo.

Als je voor Anderlecht speelt moet je presteren en geen excuses zoeken

Ook het gebrek aan leiderschap binnen het team valt Scifo op. Hij merkt dat er weinig spelers zijn die echt opstaan op momenten dat het moet, maar denkt niet dat dit het enige probleem is. “Ik had het gevoel dat de spelers niet klaar waren om op Club Brugge te gaan voetballen, en dat baart me zorgen. Anderlecht heeft kwaliteiten, dat hebben ze eerder al laten zien, maar als je voor zo’n prestigieuze club speelt, moet je presteren en geen excuses zoeken", is hij streng.

Scifo hoopt dat de spelers en staf het nodige besef krijgen over de verantwoordelijkheid die bij Anderlecht spelen met zich meebrengt. “Het kan snel keren, want de kwaliteiten zijn er, maar het besef moet er komen: presteren hoort bij de club, en daar moet iedereen zich van bewust zijn”, besluit Scifo.