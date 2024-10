Eén grote afwezige in de selectie van Anderlecht voor de bekerwedstrijd tegen Tubize-Braine

Midden in de drukte rond Anderlecht deze woensdag, bereidt David Hubert zich voor op het bekerduel tegen Tubize-Braine. De club maakte haar selectie nu ook bekend.

David Hubert werd tijdens de persconferentie ondervraagd over mogelijke wijzigingen die hij donderdag in Tubize zou doorvoeren. Hij was duidelijk: Colin Coosemans, licht geblesseerd, zou hoogstwaarschijnlijk zijn plaats moeten afstaan. Nu is de selectie bekend en er is geen twijfel mogelijk.

Coosemans ontbreekt inderdaad bij Anderlecht voor deze 16e finale. Mads Kikkenborg zal naar verwachting zijn plaats innemen tussen de palen, en Timon Vanhoutte zal dienen als back-up - tenzij de Deen, die sinds zijn komst moeite heeft om te overtuigen, opnieuw aan de kant wordt geschoven.

Geen echte verrassingen in de rest van de selectie en vooral weinig jongeren van bij de RSCA Futures. Onder meer de verwachte namen Amando Lapage en Tristan Degreef zijn aanwezig en dat is... letterlijk alles. Geen Goto, De Cat of Ure, om enkele voorbeelden te noemen.

Zelfs Nilson Angulo, die lijkt te zijn afgeschreven door Hubert, maakt geen terugkeer voor deze wedstrijd. Hubert lijkt ook niet echt over de opties te beschikken om een opstelling te maken die aanzienlijk verschilt van wat hij meestal in de competitie doet.