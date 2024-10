Ook Marc Degryse zag hoe Wouter Vandenhaute al een tijdje bezig was met zijn plan: Fredberg buitenspel

Opnieuw een paleisrevolutie bij Anderlecht. Volgens velen eentje die gepland en beraamd werd door de voorzitter zelf. Wouter Vandenhaute duwde ook volgens Marc Degryse de CEO Sports, Jesper Fredberg, naar de uitgang.

Fredberg nam de voorbije maanden al niet meer de belangrijke beslissingen. "In eerste instantie nam Vandenhaute een stuk macht af bij Fredberg door diens trainer Riemer naar de uitgang te begeleiden, maar ook zag je dat bij de komst van David Hubert, Fredberg niet meer die directe lijn had met de trainer - letterlijk, zelfs: er was geen radioverbinding meer met de bank", aldus Degryse in HLN.

Vandenhaute gaf aan dat hij de structuur van de club wou veranderen en Fredberg voelde ook dat hij daar in zijn rol van CEO Sports niet meer in paste. "Fredberg zal ongetwijfeld gevoeld hebben dat hij een beetje in de marge werd geduwd. En dan geloof ik wel dat zijn vertrek er in onderling overleg is gekomen. Fredberg voelde de bui hangen."

Met Olivier Renard stond er meteen een andere sportief directeur klaar. Eentje die minder taken en verantwoordelijkheden krijgt. "Ik vind het wel goed dat Vandenhaute meteen een alternatief op de kop tikte met Olivier Renard. Vandenhaute laat Anderlecht alvast niet in vacuüm verzeilen."

"Wie zich vijf jaar kan staande houden in de Amerikaanse MLS, kan wel iets. Renard moet in januari al meteen rechttrekken wat vandaag krom is; hij zal met versterking moeten aankomen. De keuze voor Renard houdt evenwel meteen een risico in."

En natuurlijk gaat het er dan over dat zijn naam door Dejan Veljkovic genoemd werd. "Zijn vermeende aandeel in Propere Handen - ik wil mij daar niet over uitspreken - en zijn verleden bij Standard maken dat hij bij de fans niet met een onbeschreven blad begint. Die geluiden kan Renard alleen maar doen verstommen met een goede januari-mercato."