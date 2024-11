Imke Courtois doet boekje open over haar bevalling en schuwt daarbij de grote woorden niet

Vorig jaar werd Imke Courtois moeder van haar dochtertje Max. Dat deed ze heel bewust zonder partner.

36 is Imke Courtois ondertussen. Ze werd vorig jaar moeder, ook al had ze geen partner, maar voelde wel dat ze er helemaal klaar voor was. In ‘Waarom wachten’ op Canvas doet ze haar eigenzinnige verhaal.

Haar voetbalcarrière speelde een grote rol om te wachten om moeder te worden. Ze was 28 toen ze stopte met voetballen. Maar voor kinderen wou ze toen nog niet gaan.

Biologische klok

“Ik wilde niet van het ene engagement naar het andere. Ik wilde eerst reizen, naar festivals gaan, zotte dingen doen. Dat heb ik ook gedaan. Ik begon met muziekschool, al die dingen die ik voordien niet kon doen”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.

Maar de biologische klok tikte ongenadig verder. “Toen was ik ineens 34 zonder relatie. Ik dacht: ‘ik kan het best alleen doen. Ik heb een goede omkadering’.”

Ze krijgt heel veel steun van haar mama Patricia. “Imke is een heel verantwoordelijke mama. Ze heeft een enorme liefde voor haar kind. Ik zag dat eerst niet in haar, want ze was altijd heel stoer. En nu zie ik een heel vertederende, lieve Imke, zoals ze was toen ze klein was.”

Niet direct opnieuw

De bevalling verliep volgens Imke: afschuwelijk en absolute chaos zijn de woorden die ze daarvoor bovenhaalt. “Ik had een epidurale verdoving gekregen, maar toen die was uitgewerkt, heb ik alle pijn gevoeld. Maar om nu te zeggen dat ik het snel opnieuw doe? Nee, nee, dat niet.”