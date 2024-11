Na de zoveelste stoelendans bij Anderlecht: Grote vrees voor incidenten met supporters dit weekend

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De stabiliteit wil maar niet neerdalen bij RSC Anderlecht. Daar zorgt het vertrek van Jesper Fredberg nu voor.

Een mislukte zomermercato, slecht voetbal onder Brian Riemer en nu weer een vertrek van de CEO Sports. Van rust en stabiliteit is er bij RSC Anderlecht helemaal geen sprake dit seizoen.

En dat is al langer het geval. “Sinds de overname in 2018 was er enkel onrust”, zegt Ivan Boelens van de Gentse fanclub aan Sporza. Hij vreest een en ander, zondag tegen KV Kortrijk.

“De aanstelling van Olivier Renard was een totale verrassing”, gaat Boelens verder. “Dat Fredberg zou vertrekken, werd een gegeven na de mislukte zomermercato. Hij heeft goede punten gescoord bij Anderlecht, maar de groep werd wat onrustig.”

En dan wordt automatisch gekeken in de richting van de voorzitter. “Wouter Vandenhaute hield zich even afzijdig, maar komt toch weer beslissingen nemen aan de top. Met hem aan het roer zal het nooit rustig worden.”

Er wordt dan ook een reactie verwacht zondag. “Ik vrees dat er supportersincidenten volgen", geeft Boelens toe. Er moet dringend iets gebeuren. “Het wordt belangrijk dat Vandenhaute eens met de supporters samenzit om ze duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van Anderlecht.”