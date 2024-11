"Crazy": Ex-ploegmaat doet boekje open over Tjaronn Chery van Antwerp

Wat een versterking is Tjaronn Chery voor Royal Antwerp FC. De nieuwkomer lijkt ook overal waar hij speelde enorm gelieft.

Chery speelde in zijn carrière ook 4,5 jaar in Israël. Hij pakte er een landstitel en ging de Champions League in. Samen met Rami Gershon, ex-speler van Standard en KAA Gent, kwam hij uit voor Maccabi Haifa.

Chery zette er ongelofelijke statistieken neer: 56 goals en 45 assists in 208 wedstrijden. “Hij was onze belangrijkste speler, onze aanvoerder”, vertelt Gershon over zijn ex-ploegmaat aan Het Laatste Nieuws.

“Technisch outstanding en een geweldig schot. Ik grapte altijd met hem: 'Tjaronn, jou vrijheid geven aan de bal op 20 à 30 meter van het doel, is als (NBA-vedette) Steph Curry zomaar laten 'shooten' voor een driepunter.' Als je hem laat aanleggen, heb je 50% kans op een goal.”

Gershon kent de Belgische competitie en ziet dat Chery een heel goed niveau haalt. “Wat hij toont, is crazy. Zeker op zijn leeftijd. Hij is topfit. Normaal hebben oudere spelers pijntjes en loopt het allemaal wat stroever. Niet bij hem. Het is zo 'smooth and pure'.”

Zijn ex-ploegmaat bevestigt dat Chery enorm geliefd was bij alles en iedereen. “Hij is een geweldige voetballer, maar een nog betere mens - nederig en dankbaar. Fans maakten een grote graffiti-schildering van hem in de stad. Het respect voor Tjaronn was en is hier heel groot.”