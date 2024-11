Dolberg heeft wel iets te vertellen over het vertrek van Jesper Fredberg: "We voelden het, dat was niet makkelijk"

Kasper Dolberg kreeg een staande ovatie toen hij het veld verliet voor Luis Vazquez. De Deen scoorde weer twee keer en bracht zijn weektotaal zo op vijf, nadat hij er ook drie maakte tegen Tubize. Hij gaf achteraf toe dat hij de commotie binnen de club wat van zich af wou schudden.

Dolberg zag op twee maanden tijd zijn twee Deense bazen vertrekken. Eerst Brian Riemer en daarna Jesper Fredberg. "Dat was toch wat vreemd, want ik had uiteraard een heel goeie relatie met Jesper. Hij is toch de man die me naar hier heeft gehaald", gaf Dolberg toe.

En het was voor de spelers al langer duidelijk dat er iets stond te gebeuren. "We wisten dat er iets was en dat er iets ging gebeuren. Dat was niet makkelijk, want je wil de details natuurlijk wel weten. We voelden dat er naast het veld iets was dat niet klopte."

Nog maar 1 strafschop gemist

Dolberg probeert het wel van zich af te voetballen en begint zijn statistieken nu wel op te smukken. Maar Tubize en Kortrijk waren natuurlijk niet de waardemeters. "Maar ik ben er wel blij mee dat ik vijf keer scoorde", zei hij daarover.

"Of er afspraken gemaakt waren bij die penalty? Ja, natuurlijk. Anders (Dreyer) hield de bal gewoon bij voor mij. De VAR moest het nog checken en nadien gaf hij de bal meteen aan mij. Ja, ik heb al 18 strafschoppen gescoord in mijn carrière en er nog maar eentje gemist. Dat maakt me wel een specialist zeker? (lacht)"

En ook een vrijschopspecialist. We zagen het nog niet veel, maar hij schoot de 4-0 wel heel mooi binnen. Rechtdoor en keihard. "Ik zag waar ik hem moest trappen, waar ik de ruimte zag. Dus ja, dat is wel iets dat ik nog zal doen."