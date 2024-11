'The baddest': Noa Lang doet het weer en schrijft geschiedenis met 'Damage'

PSV-aanvaller Noa Lang scoort deze week niet alleen op het veld, maar ook in de hitlijsten. Zijn single 'Damage', in samenwerking met Ronnie Flex, is vandaag binnengekomen op de koppositie in de GfK Single Top 100.

Nooit eerder bereikte een voetballer als artiest de nummer 1-positie in Nederland. En op die manier heeft Noa Lang het dus opnieuw gedaan en geschiedenis geschreven. ‘Noano is the baddest’, riep Noa Lang vorige week naar de camera's, vlak nadat de PSV’er zijn ploeg op een 0-1 voorsprong had geschoten bij Paris Saint-Germain.

In een persbericht wordt een en ander duidelijk uitgelegd: "Het was een voorproefje van zijn nieuwe single ‘Damage’ onder artiestennaam Noano, waarmee hij vandaag officieel de eerste plek heeft veroverd in de GfK Single Top 100. Een unicum, zeker omdat Noa Lang met zijn club PSV ook de koppositie van de Eredivisie bezet."

Succesvol binnen en buiten de lijnen

"Met 700.000 streams op de dag van release laat Noa Lang zien dat zijn talent niet ophoudt bij de zijlijn. Niet lang daarna schiet ‘Damage’ naar de nummer 1-positie in de Nederlandse Spotify Top 50 en bezet de hele week die plek. Met inmiddels meer dan twee miljoen streams zorgt zijn single voor een golf van verbazing en discussie in de wereld van voetbal en muziek. Maar wie denkt dat Noa zich door de ophef laat afleiden, heeft het mis. Zijn vorm op het veld is minstens zo scherp als zijn punchlines in de studio. Bij zijn laatste doelpunt toont hij een shirt met het nummer ‘9+1’, zoals hij ook rapt in ‘Damage’."

"Langs muzikale alter ego heeft ook zijn passie voor het veld niet verloochend. Tijdens recente wedstrijden scoorde hij tegen AZ, PEC Zwolle en zelfs tegen het grote Paris Saint-Germain in de Champions League."

Van ‘7K op je Feestje’ naar nummer 1-hit

"Met zijn vorige track, ‘7K op je Feestje’, behaalde Noa Lang al als eerste voetballer ooit een gouden plaat. Dat deze tweede release nóg groter zou worden, hadden velen niet durven voorspellen. De samenwerking met Ronnie Flex, en de steun van Top Notch en Universal Music, benadrukken dat zijn positie als muzikale voetballer allesbehalve tijdelijk is."