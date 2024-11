Nicky Hayen ging met Skov Olsen in discussie: "Hij beseft het, dat is toch al iets"

Als Club Brugge succes wil hebben op drie fronten heeft het de beste Andreas Skov Olsen nodig. Die hebben we dit seizoen echter nog niet gezien. En het mag duidelijk zijn dat ook trainer Nicky Hayen zich daarover zorgen maakt.

Hayen weet ook dat zijn vormpeil momenteel niet is wat ervan verwacht mag worden. Hij had dan ook een gesprek met zijn aanvaller. "Hij is zich ervan bewust dat hij niet in topvorm is en dat zijn zelfvertrouwen wat te wensen overlaat. Toch blijft hij een speler met onmiskenbare kwaliteiten", vertelde Hayen op zijn persconferentie voor Aston Villa.

De coach benadrukt dat het belangrijk is om Skov Olsen aan te moedigen zonder extra druk op hem te leggen. "Hij weet dat hij beter kan, en dat is op zich al een goed teken. Laten we hopen dat hij morgen zijn beste zelf kan laten zien, of hij nu begint of als invaller komt."

In het licht van de afwezigheid van de geblesseerde Nilsson, staat Hayen voor de keuze tussen twee aanvallers: Vermant en Jutglá. Beide spelers hebben recent hun vorm hervonden, wat de beslissing bemoeilijkt maar tegelijkertijd een welkome luxe vormt.

"Romeo scoorde tegen Anderlecht en Ferran vond het net twee keer in de beker. Je ziet dat ze allebei een goede dynamiek hebben", aldus Hayen. Hij is ervan overtuigd dat welke keuze hij ook maakt, het een goede zal zijn. "Het zal nooit de verkeerde keuze zijn, omdat ze beiden in goede vorm verkeren."

"Ik wil niet blijven terugkomen op de afwezigheid van Nilsson; dat heeft nu geen zin. We moeten focussen op de kwaliteiten van de spelers die we wel tot onze beschikking hebben", voegde hij toe. Met een laatste woord over zijn Deen: "Laat ons duimen dat hij zijn zelfvertrouwen herwint en weer zijn stempel kan drukken in de wedstrijden."