Spanning stijgt nu al ten top bij Real Madrid: naam van opvolger Carlo Ancelotti wordt al genoemd

De positie van Carlo Ancelotti bij Real Madrid wankelt na de recente teleurstellende prestaties, waaronder zware nederlagen tegen Barcelona (0-4) en AC Milan (1-3).

Hoewel de ervaren Italiaan nog een contract heeft tot 2026 en tot voor kort onaantastbaar leek, meldt het Spaanse medium Relevo dat een tussentijds ontslag niet langer ondenkbaar is. De druk neemt toe om snel betere resultaten te behalen, anders zouden de beleidsbepalers in Bernabéu kunnen ingrijpen.

Real Madrid staat niet bekend om geduld, zeker niet als het om trainers gaat. De laatste keer dat de club tijdens het seizoen een trainer ontsloeg, was in 2019. Toen moesten zowel Julen Lopetegui als Santiago Solari voortijdig vertrekken wegens teleurstellende resultaten. Mocht Ancelotti het tij niet keren, dan zou hij wel eens de volgende trainer kunnen zijn die het veld moet ruimen voor een nieuwe aanpak in de Spaanse hoofdstad.

Ondertussen gaan de geruchten dat Xabi Alonso, de huidige coach van Bayer Leverkusen en oud-speler van Real Madrid, al in de startblokken staat om Ancelotti op te volgen. Het is echter nog onzeker of Alonso al midden in het seizoen de overstap zou maken. Voor nu ligt de focus voor Ancelotti en zijn spelers op de komende wedstrijden, die cruciaal zullen zijn om zijn positie te behouden en Real Madrid weer op koers te brengen.

Carlo Ancelotti heeft tijdens zijn tijd bij Real Madrid een indrukwekkende lijst van trofeeën verzameld. Onder zijn leiding won de club in 2022 de La Liga-titel. Datzelfde jaar leidde hij Real Madrid naar hun 14e Champions League-overwinning, een heroïsche prestatie die het seizoen onvergetelijk maakte, met dramatische overwinningen op grote clubs zoals PSG, Chelsea, Manchester City en Liverpool.

Ancelotti voegde ook de Supercopa de España toe aan zijn prijzenkast in 2022 door Atlético Madrid te verslaan, en datzelfde jaar won hij de UEFA Supercup door Eintracht Frankfurt te verslaan. In 2023 breidde hij zijn succes verder uit met de FIFA Club World Cup, nadat hij de finale had gewonnen tegen Al-Hilal.