Charleroi staat onder grote druk: coach Rik De Mil laat zich uit over supporters die duidelijke acties plannen

Charleroi zal op de proef worden gesteld tegen Westerlo. Rik De Mil is zich hiervan bewust, zijn team heeft steeds minder ruimte voor fouten.

Rik De Mil maakt zijn eerste echte dip mee met Charleroi. De Zebra's zitten aan vijf opeenvolgende nederlagen en hebben sinds 15 september niet meer gewonnen. Bovendien staat de club pas op de 13e plaats.

"Het is normaal dat we mentaal niet op ons best zijn. Het is moeilijk om wedstrijden te verliezen. De spelers zijn zich bewust van de situatie. Het is aan ons om met hen te praten en hen weer op te peppen", legt Rik De Mil uit tijdens volgens La Dernière Heure.

Zaterdag zal Sporting een kans krijgen om zich te herstellen in de wedstrijd tegen Westerlo. De fans van T4 het team gedurende de eerste 12 minuten niet aanmoedigen om hun ongenoegen te uiten.

"We weten dat ze niet blij zijn. Dat is normaal met de resultaten, maar we moeten samenblijven. Als iedereen er is, zal dat een mentale boost geven. En er zijn ook veel mensen die ons steunen. Ik krijg veel berichten van gemotiveerde fans die positief willen blijven", reageert De Mil.

De coach van Charleroi legt uit dat deze eerste overwinning het moeilijkst te behalen is: "Ik hoorde Pep Guardiola deze week zeggen dat na drie opeenvolgende nederlagen zijn team mentaal moeite had om opnieuw te proeven van de overwinning. Let op, wij zijn niet City, maar we moeten onze mentale kracht terugvinden."