Westerlo-coach Timmy Simons komt met slecht nieuws voor Sinan Bolat

Sinan Bolat is momenteel out met een blessure bij KVC Westerlo. Koen Van Langendonck nam zijn plaats in tussen de palen. Simons lijkt ook niet van plan om hem snel uit de basis te halen wanneer Bolat terugkeert.

Sinan Bolat stond sinds de nederlaag tegen Club Brugge niet meer op het wedstrijdblad bij KVC Westerlo. De doelman heeft een blessure opgelopen. Samen met Jordan Bos revalideert hij nu, en het gaan de goede kant op. "Zij zijn terug aan het trainen, ze hebben een goede week achter de rug. Met Sinan ging het wat met ups en downs, maar hij kon nu al twee dagen volledig meetrainen", vertelde coach Timmy Simons op zijn persconferentie. Koen Van Langendonck werd zijn vervanger. Hij stond de afgelopen twee wedstrijden in doel. De keeper deed het zeker niet slecht en Simons lijkt ook niet van plan om hem snel terug uit de basis te halen. "We moeten niet flauw doen, Koen heeft het prima gedaan in de laatste wedstrijden. Ik ben geen coach die meteen gaat wisselen dan", gaat de Westerlo-coach verder. "Hij heeft het fantastisch gedaan. Hij bracht de nodige dynamiek en genoeg energie in het spel. Hij heeft goede communicatie en doet wat we van hem verwachten. Het is niet evident om er meteen te staan na lange tijd niet gespeeld te hebben", besluit Simons.





