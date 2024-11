Zo kan het nog lastig worden: ziekenboeg zit goed vol bij Antwerp, al zeker vier belangrijke spelers afwezig voor wedstrijd tegen Kortrijk

Zaterdagnamiddag zal KV Kortrijk het opnemen tegen Antwerp. The Great Old zal heel wat spelers moeten missen voor dit duel.

Na de 2-0 nederlaag tegen KRC Genk gaat Antwerp weer op zoek naar punten op het veld van KV Kortrijk. Alleen zal coach Jonas De Roeck heel wat spelers moeten missen...

Ayrton Costa zal er niet bijzijn vanwege de vijf gele kaarten die hij verzamelde. Michel-Ange Balikwisha en Jairo Riedewald zijn langdurig geblesseerd. Over hen kan coach De Roeck weinig informatie kwijt. "Ik kan niet in detail gaan. We mogen niet zomaar medische gegevens prijsgeven. Wat ik wel kan zeggen, is dat hun herstel traag duurt omdat we niets mogen forceren", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

Daarnaast zijn Denis Odoi en Jelle Bataille nog twijfelachtig. Het zal afwachten zijn of ze tegen KV Kortrijk in actie zullen komen, al lijkt het sterk dat De Roeck er riciso's mee neemt.

"Voor Denis morgen tegen KV Kortrijk wordt het kantje boordje. We gaan geen risico’s nemen. Als alles goed gaat, zal Denis er na de interlandbreak zeker weer bij zijn. Ook Jelle is nog een twijfelgeval", gaat de coach verder.

Mahamadou Doumbia is nog altijd geblesseerd aan de rug en zal er ook niet bij zijn. Hij is trouwens ook niet in het land op dit moment. "Aangezien hij rust moet nemen, hebben we hem een week vrijaf gegeven om zijn familie te bezoeken in zijn thuisland. Volgende week verwachten we hem terug op de club."

"Voor Mahamadou is het belangrijk dat hij zijn hoofd even kan vrijmaken - niemand is graag geblesseerd. Dit is een goed moment voor hem om even terug naar huis te keren. Hij is hier al lang alleen en dat mag je niet onderschatten als jonge kerel", besluit De Roeck.