🎥 Kompany laat weer zien wat voor geweldig mens hij is: "Dit haalt morgen de headlines jongen"

Vincent Kompany zorgde tijdens zijn persconferentie voor het duel tussen Bayern en Sankt Pauli voor een hartverwarmend moment. Bij het binnenkomen in de persruimte viel zijn oog meteen op een jonge stagiair die een dagje meeliep met Sky Sports.

"Ah, een student", merkte Kompany op, waarbij hij al meteen de jongen op zijn gemak stelde. Toen de persconferentie ten einde leek te komen en persverantwoordelijke Dieter Nickles al rechtstond, richtte Kompany zich plotseling tot de jongen.

“Had de jongeman hier nog een vraag?”, vroeg hij spontaan, waardoor de jongen met de microfoon in zijn handen een vraag mocht stellen over de ontwikkeling van Bayern-speler Leroy Sané.

Kompany nam de tijd om de vraag rustig en uitgebreid te beantwoorden. “Ik had het al over de wingers die goed bezig zijn, Leroy is er een van."

"Ik ben ervan overtuigd dat wanneer hij fit en gelukkig is, dan zien we dat allemaal. Ik ben zeker dat hij in de toekomst zijn kwaliteiten nog zal laten zien,” antwoordde de coach kalm en geduldig.

Na het bijzondere moment was de persconferentie echt voorbij. Met een knipoog zei Kompany bij het verlaten van de ruimte: “Dit is morgen een headline.” De charmante geste benadrukt hoe hij in Duitsland niet alleen sportief indruk maakt, maar ook persoonlijk blijft charmeren.