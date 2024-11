Kevin De Bruyne zit met Manchester City in diepe crisis: Rode Duivel kampt met blessure al is hij lang niet de enigste

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester City beleeft een moeilijke periode. De nederlaag op zaterdag tegen Brighton was pijnlijk, vooral omdat City met 1-0 voorstond, maar uiteindelijk met 2-1 verloor.

Wie anders dan Erling Haaland scoorde na 23 minuten het openingsdoelpunt. Toch veranderde alles in de tweede helft voor de ploeg uit Manchester.

Tien minuten voor het einde maakte João Pedro de 1-1 en vijf minuten later gaf hij de assist voor O’Riley, die de 2-1 maakte. Ondanks de inbreng van Bernardo Silva en Kevin De Bruyne kon City niets rapen in Brighton.

De nederlaag tegen Brighton markeert de vierde opeenvolgende verliespartij voor Manchester City, iets wat volgens Het Nieuwsblad voor het laatst gebeurde in 2006. Dit is een zorgwekkende statistiek voor een team dat doorgaans gewend is om te winnen.

Blessuregolf met Doku

Pep Guardiola miste tegen Brighton sterspelers zoals Ruben Dias, John Stones, Jack Grealish, Jeremy Doku, en bovendien waren Rodri en Oscar Bobb al langdurig geblesseerd. Doku raakte op 20 oktober geblesseerd tegen Wolverhampton en miste sindsdien al enkele duels. Het gebrek aan kernspelers heeft City zichtbaar kwetsbaar gemaakt.

De interlandbreak komt voor Manchester City dan ook op het juiste moment. Na de interlandverplichtingen moet City vol aan de bak tegen Tottenham, Feyenoord en Liverpool.