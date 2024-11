🎥 Het brandt weer in Rome: harde kern geeft er de brui aan, terwijl bestuur duidelijk signaal geeft

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

AS Roma heeft na een teleurstellende 2-3 thuisnederlaag tegen Bologna afscheid genomen van zijn trainer Ivan Juric. Dit is al het tweede trainersontslag van het seizoen voor de Italiaanse topclub.

Tijdens de wedstrijd tegen Bologna was de onvrede onder de supporters al duidelijk zichtbaar. De harde kern van Roma-fans had bij de rust al genoeg gezien en besloot bij de start van de tweede helft het stadion ostentatief te verlaten.

🔥 Olimpico spettrale dal 60’: i tifosi della #CurvaSud hanno dapprima rimosso tutti gli striscioni poi lasciato la Curva e si sono diretti verso l’uscita della Monte Mario. Clima tesisissimo pic.twitter.com/bDsNasl5Ni — Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) November 10, 2024

Dit gebaar sprak boekdelen over de wanhoop en frustratie die momenteel heersen onder de supporters. Het verlies tegen Bologna was de vijfde nederlaag in twaalf wedstrijden onder Juric.

Het seizoen begon al stroef voor AS Roma. Na een teleurstellende start in de Serie A besloot het bestuur in september clublegende Daniele De Rossi te ontslaan.

Hoewel er nog geen officiële opvolger is benoemd, wordt er al druk gespeculeerd over mogelijke kandidaten. Zo staan onder andere Frank Lampard en Roberto Mancini hoog op de lijst.

Wie het ook wordt, de nieuwe coach zal voor een enorme uitdaging staan. Het huidige seizoen is niet verloren, maar Roma moet snel resultaten boeken wil het zowel in de Serie A als in de Europa League een rol van betekenis spelen.