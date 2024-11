Nog nooit eerder gebeurde het voor coach Guardiola, bij Manchester City is het van 2006 geleden: "Misschien verdient een andere club de Premier League wel te winnen"

Het gaat niet goed met Manchester City. De club van Pep Guardiola en Kevin De Bruyne heeft zaterdag voor de vierde keer na elkaar verloren. Dit keer was Brighton de boosdoener.

Manchester City domineert al jaren in Engeland. Het is ook al bijzonder lang geleden dat de Citizens vier keer na elkaar verloren, sinds 2006 om meer precies te zijn.

Voor coach Pep Guardiola was het zelfs een primeur om vier keer achter elkaar te verliezen als coach. Het gebeurde nog nooit eerder voor de Spanjaard. "Bepaalde zaken moeten snel veranderen", begon hij volgens Het Laatste Nieuws.

"We kunnen op dit moment geen 90 minuten lang presteren. We moeten onze hoofden leegmaken. Hopelijk zien we na de interlandbreak onze spelers fit en op hun best weer terug. Het speelschema wordt er niet eenvoudiger en minder zwaar op."

"Misschien is er dit jaar wel een andere ploeg die het verdient om de Premier League te winnen. Wij wonnen afgelopen zeven jaar al zes keer. We zullen zien wat er gebeurt tussen Liverpool en Aston Villa", gaat hij verder.

Liverpool won later nog met 2-0 waardoor de kloof met City nu al vijf punten bedraagt. "Het is normaal dat je soms ook verliest. Het is mijn uitdaging nu het tij te keren. En die uitdaging ga ik met veel plezier aan. Ik ga nu geen stap terugzetten. Meer dan ooit wil ik dit doen."