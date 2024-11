Jonas De Roeck (Royal Antwerp FC) heeft duidelijke boodschap: "Anders zou ik wel met vijftien of zestien komen"

De kern van Royal Antwerp FC is op dit moment bijzonder jong te noemen. En als een paar ervaren spelers dan ook nog eens uitvallen of nog geen negentig minuten aankunnen? Dan wordt de spoeling niet per se dunner, maar wel jonger. Jonas De Roeck heeft echter veel vertrouwen in zijn jonkies.

Op bezoek bij KV Kortrijk hield Royal Antwerp een halfuur stand met heel veel jeugd op het veld. Toby Alderweireld was geblesseerd voor de wedstrijd en werd vervangen door de 19-jarige Rosen Bozhinov.

En ook enkele andere ervaren pionnen als Jelle Bataille en Dennis Praet konden de wedstrijd niet uitspelen. Bataille kwam net terug uit een blessure, terwijl Dennis Praet nog niet veel matchritme heeft.

"Het was een zwaar veld in Kortrijk en dat is heel belastend", aldus Jonas De Roeck in zijn reactie. "Dennis Praet had nog geen negentig minuten gespeeld dit seizoen, Jelle Bataille nog maar pas voor het eerst meegetraind dus dat was ook een vraagteken hoever hij het zou kunnen trekken."

"Het zijn allemaal risico’s die we genomen hebben en we hadden de kwaliteit op het veld ook nodig op een bepaald moment, maar we wisten dat we ze moesten vervangen."

"De interlandbreak kwam weekje te laat wat dat betreft. Ervaring kwijt op het veld? Ik heb ook veel vertrouwen in de jonge gasten bij Antwerp. Anders zou ik liever met vijftien of zestien komen, we geloven in de bankzitters en de jonkies. Ze zullen nog fouten maken, maar als ze de juiste intensiteit tonen op training dan kan het wel."