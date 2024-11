Enorme verrassing: vorig seizoen getransfereerd uit België als enorm talent, nu duwt zijn nieuwe club Rode Duivel al naar de uitgang

Terwijl hij pas begint door te breken in Lyon, moet Malick Fofana misschien al het Groupama Stadium verlaten vanwege de enorme financiële problemen bij Olympique Lyon en de eigenaar, John Textor.

Lyon betaalde vorig seizoen bijna 20 miljoen aan KAA Gent om Fofana naar Frankrijk te halen. Hij speelde er zich in een mum van tijd in de harten van de fans en werd onlangs ook Rode Duivel. Hij is een van de 'opwindende' spelers in de selectie van Pierre Sage.

Hij heeft momenteel al vijf goals en twee assists. Geselecteerd, maar afwezig bij de Rode Duivels vanwege een lichte blessure, zou de 19-jarige linker winger echter al in januari verkocht kunnen worden door OL, meldt de krant L'Équipe.

Malick Fofana slachtoffer van slecht management door John Textor in Lyon?

Inderdaad, de club geleid door John Textor, die ook RWDM in handen heeft, kampt met enorme financiële problemen. In een video die aan het begin van de week op YouTube is geplaatst, spreekt de Franse onderzoeksjournalist Romain Molina over "recordschulden die bijna 500 miljoen euro bedragen, waardoor OL niet zou worden goedgekeurd door de DNCG voor de licentie van het volgende seizoen.

Een dramatische situatie, die natuurlijk doet denken aan wat de Girondins de Bordeaux doormaken, onder leiding van Gérard Lopez, die in België bekend staat omdat hij onder meer Moeskroen ten onder heeft laten gaan. "Van Lopez XXL bij OL, dat een melkkoe is geworden sinds de overname", verklaart Molina, die John Textor een "financiële acrobaat" noemt, auteur van "de grootste illusies in het moderne voetbal.

Hoewel er nog geen club zich officieel heeft gemeld voor Malick Fofana, is het zeer waarschijnlijk dat dit nieuws meerdere Europese clubs zal aansporen om zich in de komende weken te melden. Vooral omdat Lyon in deze context niet in een sterke positie zal zijn om te onderhandelen en uiteindelijk een bod zal moeten accepteren, zelfs als het niet aan de initiële verwachtingen voldoet.