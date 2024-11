Anderlecht zal wel wat spijt hebben en Motta geeft hem complimenten: Samuel Mbangula, 'Italiaan' onder de Duivels

Samuel Mbangula is de verrassingsgast bij de Rode Duivels voor deze internationale break. Een mooie beloning voor zijn werk bij Juventus.

De grote droom van Samuel Mbangula was eigenlijk om acteur te worden. In Italië begreep de jongen dat hij zijn geld zou verdienen met voetbal en niet met acteren. Bij zijn vertrek bij Anderlecht in 2020 werd Mbangula niet beschouwd als een van de grootste talenten op Neerpede, hij maakte bijvoorbeeld minder indruk dan Mario Stroeykens, ook van de 2004-generatie.

Terwijl Mario al schitterde bij de U21, speelde Samuel Mbangula slechts één seizoen bij de U18 van Paars-Wit. Hij liet meer herinneringen achter bij Club Brugge, dat hem al op jonge leeftijd bij FC Brussels wegplukten. Mbangula begon met voetballen in de parken en pleinen van Brussel, maar het waren zijn jaren in de academie die hem hebben gevormd tot de speler die hij vandaag is.

Niet verbazend dat Mbangula international is

Naast zijn matchen bij Brugge en Anderlecht, stond hij ook op het veld met de besten van zijn generatie in de nationale ploeg. In die zin mag het niet verbazen dat hij het op zijn twintigste al geschopt heeft tot international. Na zijn periode bij de jeugd van Anderlecht rook Juventus zijn kansen. "Heeft Anderlecht me grote salarisaanbiedingen gedaan? Dat zou je aan mijn agent moeten vragen (lacht)."

Mbangula wil er in eerste instantie liever niet op antwoorden, maar speelt dan toch open kaart. "Nee, laten we zeggen dat de club geen grote inspanningen heeft geleverd om me tegen te houden, en dat was prima voor mij", herinnert hij zich. Bij Juventus kan hij werken onder een grote naam als Thiago Motta. Ondertussen heeft de jonge Belg zich in Turijn al laten opmerken met zijn statistieken.

Mooie woorden van Motta

"Hij verdient het. Hij heeft hard gewerkt op training, hij heeft zich vanaf de eerste dag ingezet en hij heeft het heel goed gedaan bij zijn debuut, dus vandaag kan hij zijn teamgenoten helpen," had Motta al complimenten voor hem. Uitkijken of we de aanvaller ook bij de Rode Duivels al in actie zien.