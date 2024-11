Bij gebrek aan iemand anders... De Cuyper zou wel eens een héél andere rol kunnen krijgen tegen Italië

Wie gaat er vanavond op links spelen? In de huidige selectie heeft Domenico Tedesco niet zoveel opties meer, aangezien hij geen nieuwe linksbuiten heeft opgeroepen.

Tegen Italië moet de Belgische selectie het doen zonder Jérémy Doku, Malick Fofana en Yannick Carrasco. Bovendien ziet bondscoach Tedesco Leandro Trossard het liefst als nummer 10, in afwezigheid van De Bruyne en De Ketelaere. Dit roept de vraag op: wie zal de linkerflank innemen?

Er wordt in Tubeke volop gespeculeerd over wie deze positie zal vullen in het 4-2-3-1-systeem van Tedesco. Doku en Fofana zouden normaal gesproken in aanmerking komen, maar door blessures ontbreken ze. Carrasco, die doorgaans op links speelt, is ook afwezig, terwijl Trossard vermoedelijk als nummer 10 zal starten.

Voor Samuel Mbangula is het nog te vroeg voor een basisplaats. Hij werd op het laatste moment opgeroepen door de vele afzeggingen, maar Tedesco zelf gaf aan dat het voor jonge spelers lastig is om zich snel aan te passen.

Tedesco zou ook kunnen kiezen voor Dodi Lukebakio, die bij Sevilla recent op de linkerflank werd ingezet. Echter, de kans dat Tedesco deze keuze maakt is klein, aangezien de speler zelf geen voorkeur heeft voor die positie.

Johan Bakayoko, die eveneens liever vanaf rechts speelt, is een andere optie die afvalt. De meest voor de hand liggende keuze lijkt Maxim De Cuyper, die linksvoetig is en de rol van linksbuiten goed kan invullen, zoals hij eerder al bewees bij Club Brugge en Westerlo. Hij zou samen met Timothy Castagne de linkerflank kunnen bezetten.