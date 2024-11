Schitterend! Hoopvol nieuws na de hartritmestoornissen van KAA Gent-speler Noah Fadiga: "Het heeft echt geholpen!"

Er was de voorbije dagen heel wat bezorgdheid rond Gent-speler Noah Fadiga, nadat die met hartritmestoornissen te kampen kreeg. Er is hoopvol nieuws: hij is met succes onder het mes gegaan.

Nadat hij in de wedstrijd van vorig weekend even het bewustzijn verloor, was het uiteraard duimen dat de diagnose zou meevallen. Er was in het begin onduidelijkheid over wat nu juist aan de basis lag: was dat een botsing of was er toch sprake van hartritmestoornissen? Uiteindelijk was dat laatste toch het geval. Het goede nieuws is dat hij met een defibrillator wel zijn voetbalcarrière zou kunnen verderzetten.

Jill De Ras, de moeder vdan Noah Fadiga, laat op Instagram weten dat haar zoon ondertussen met succes geopereerd is. "Blij om te delen dat de operatie van Noah zeer goed is verlopen! Alles is goed gegaan en ik ben dankbaar voor de uitstekende zorg en de team om hem heen." De dankbaarheid en opluchting moet bij de familie enorm groot zijn.

Veel berichten van steun voor Fadiga

De 24-jarige voetballer heeft ongetwijfeld ook wel gemerkt dat heel veel mensen hem steunen. "Heel erg bedankt iedereen voor de steun, lieve berichten en positieve energie, het heeft echt geholpen!" Zijn moeder rondt haar boodschap op sociale media af met een veelzeggend hartje. Nu hopen maar dat ook de volgende stappen in het proces even vlot verlopen.

De medische situatie van Noah Fadiga doet ook denken aan zijn familiale geschiedenis, want vader Khalilou had eerder te maken met hartproblemen. Ook bij hem werd een defibrillator ingepland. Zijn aandoening zou helemaal losstaan van wat Noah de afgelopen dagen meegemaakt heeft. Het is dus helemaal niet te vergelijken.

Gent-speler bij Brugada in goede handen

Bij de cardioloog Pedro Brugada, die het littekenweefsel op de hartspier dus succesvol verwijderd heeft, is Fadiga in elk geval in goede handen.