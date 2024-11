🎥 Rellen in de tribunes overschaduwen verrassend puntenverlies Frankrijk, Engeland heeft revanche wel beet

Niet enkel de Rode Duivels kwamen donderdag in actie, er waren nog een aantal andere interlands die enige belangstelling wekten. Het was vooral uitkijken naar de matchen van Frankrijk en Engeland.

Frankrijk - Israël 0-0

Vanuit Belgische hoek was er nog wat meer interesse in Frankrijk, aangezien dat één van de tegenstanders is in onze Nations League-groep. Door de nederlaag van België tegen Italië moesten we sowieso niet meer hopen om bij de eerste twee te eindigen. In Frankrijk waren alle ogen gericht op Didier Deschamps, nadat die Kylian Mbappé opnieuw thuisliet.

Daarnaast was er rond Parijs ook hoogspanning vanwege pro-Palestijnse betogingen. Helaas liep het ondanks draconische veiligheidsmaatregelen mis in de tribunes. Nog in de eerste helft kwam het tot rellen tussen Franse en Israëlische supporters. Op het veld was er ook weinig om blij van te worden, want het bleef 0-0. Verrassend puntenverlies dus voor Frankrijk.

āš”ļøšŸ‡«šŸ‡·šŸ‡®šŸ‡±BREAKING:



A fight broke out between french and Israeli fans during the France - Israel match at the Stade de France in Paris pic.twitter.com/AGeatONgop — Suppressed News. (@SuppressedNws) November 14, 2024

Griekenland - Engeland 0-3

Engeland heeft zijn revanche beet voor de blamage van een maand verloren. Het ging toen de boot in tegen Griekenland (1-2), maar heeft buitenshuis weerwraak genomen. Ollie Watkins, die in de plaats van Harry Kane speelde, deed de netten al snel trillen na knap voorbereidend werk van Madueke. Daarna bleef de spanning wel lang in de wedstrijd.

Bellingham zag een kopbal op de lat stranden, waarna de Grieken aan de overkant Pickford aan het werk zetten. De Griekse hoop op een nieuwe stunt verdween in het slotkwartier. Bellingham raakte opnieuw het doelhout, maar via de rug van doelman Vlachodimos rolde de bal alsnog in doel. Officieel een owngoal dus van de Griek.

De score liep nog verder op. Voor Curtis Jones werd het een droomdebuut: hij lukte met een hakje een knappe 0-3 op aangeven van Gibbs-White.

Andere uitslagen:

Slovenië - Noorwegen 1-4

Noord-Macedonië - Letland 1-0

Kazachstan - Oostenrijk 0-2

Armenië - Faeroer 0-1

Ierland - Finland 1-0