Georges-Louis Bouchez neemt Marc Coucke in bescherming: "Misschien neemt Frank Vandenbroucke ooit Anderlecht over..."

In een interview met Le Soir sprak Georges-Louis Bouchez, voorzitter van de MR, zich uit over fiscale voorstellen en de economie. Vooral zijn reactie op de zogenaamde "Coucke-taks", een belasting op grote vermogens voorgesteld door de Vlaamse linkerzijde, trok de aandacht.

Bouchez nam het nadrukkelijk op voor ondernemer Marc Coucke en haalde scherp uit naar het voorstel. "Mag ik iets zeggen? Marc Coucke heeft honderd keer meer voor dit land gedaan dan 90 procent van de politici", aldus Bouchez.

"Wat doen die politici? De hele dag vragen stellen aan ministers, zonder dat er ooit iets mee gebeurt. Coucke daarentegen laat een profvoetbalclub draaien, investeert in tientallen hotels en start-ups, en heeft duizenden jobs gecreëerd."

Volgens Bouchez dreigt een belasting op rijkdom de drang naar succes te ondermijnen. "Je kunt een land hebben waar succes verboden is, maar dan zijn we allemaal arm en gelijk. Dat is niet de samenleving die ik wil."

De MR-voorzitter verwees ook naar een bekende uitspraak van Winston Churchill om zijn punt kracht bij te zetten. "In een kapitalistisch systeem heeft iedereen auto's, in de Sovjet-Unie hadden ze alleen maar parkeerplaatsen. Ik wil geen samenleving die alleen bestaat uit parkeerplaatsen, zonder plezier, spektakel of succes."

Bouchez kon het niet laten om ook met een kwinkslag af te sluiten. "Misschien neemt Frank Vandenbroucke op een dag Sporting Anderlecht over en loodst hij hen naar Europees voetbal. Maar tot dat moment denk ik dat we beter af zijn met ondernemers zoals Coucke."