Minister Annelies Verlinden dient profclubs van antwoord na pyro-boete: "Waar eindigt het dan? Op kerstmarkten?"

In het Belgische profvoetbal leidt het gebruik van pyrotechniek regelmatig tot slachtoffers. Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wijst op de alarmerende cijfers: in 35% van de wedstrijden wordt pyro gebruikt, en in 25% leidt dat tot gewonden.

Vorig seizoen alleen al deden 122 mensen aangifte van letsels zoals brandwonden, gehoorschade en ademhalingsproblemen. "Elk slachtoffer door gebrekkig toezicht is er één te veel", benadrukt Verlinden.

De Pro League kreeg inmiddels een boete omdat ze te weinig doet om het gebruik van pyro te ontmoedigen. Verlinden roept de clubs op om hun verantwoordelijkheid te nemen, onder meer door te investeren in betere identificatiesystemen zoals camera’s en strengere ticketcontrole.

"We hebben de voetbalwet strenger gemaakt, maar de clubs moeten actie ondernemen. Het verhaal dat ze weten wie de overtreders zijn, maar niet optreden, is onaanvaardbaar", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Stewards spelen een sleutelrol, maar hun bevoegdheden zijn beperkt. Verlinden stelt dat zij geen diepgaande fouilles mogen uitvoeren, omdat ze geen beëdigd personeel zijn. "Hun bemiddelende rol zou verdwijnen als ze politieachtige bevoegdheden krijgen."

"Politieagenten zijn beëdigd. Die kunnen u ook in uw intimiteit fouilleren als daartoe aanleiding is. Als niet-beëdigde mensen dat kunnen doen, waar eindigt het dan? Die vraag wordt dan immers ook uitgebreid naar fouilleren bij festivals of bij kerstmarkten.”

Hoewel ze begrip toont voor de roep om meer politie-inzet, blijft de minister resoluut. "De politie heeft ook andere verantwoordelijkheden. We kunnen niet toelaten dat stadions volledig ten koste gaan van de veiligheid in de rest van de samenleving. Clubs moeten hun rol opnemen, zoals vastgelegd in de voetbalwet."