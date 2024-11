Roberto Martinez wierp alles in de strijd om deze jongen (ex-Anderlecht en -Genk) te overtuigen voor de Rode Duivels te kiezen: "Ik vond het geweldig"

Ismael Saibari heeft zijn eerste doelpunt gescoord voor Marokko. En het was de moeite waard. Maar de 23-jarige middenvelder had evengoed voor België kunnen spelen.

In september 2022, enkele maanden voordat hij de Rode Duivels zou verlaten na het Wereldkampioenschap in Qatar, deed Roberto Martinez zijn best om een van de meest gevolgde dubbele (zelfs drievoudige in zijn geval) talenten te overtuigen om België te vertegenwoordigen.

Op dat moment was Ismael Saibari net in de A-kern van PSV opgenomen. Geboren in Terrassa, Spanje, werd hij van jongs af aan opgeleid bij Anderlecht, vervolgens bij Genk en sloot zich op 19-jarige leeftijd aan bij PSV.

De keuze van het hart

Maar toen de voormalige bondscoach van de Rode Duivels contact opnam, was het al te laat: "Dat een grote naam uit het voetbal zoals hij contact met me opnam, vond ik geweldig. Maar ik liet hem weten dat ik voor Marokko koos", legde Saibari uit.

Een jaar later werd de voormalige belofte van Genk voor het eerst opgeroepen door Walid Regragui bij de Leeuwen van de Atlas, na meerdere selecties in jeugdcategorieën. Hij maakte gebruik van deze interlandperiode om zijn eerste doelpunt voor Marokko te scoren.

Nu een basisspeler bij PSV, schitterde Saibari op het veld van Gabon...ook al speelde hij maar tien minuten. Samen met Bilal El Khanouss betrad hij het veld en maakte indruk door een assist te leveren, gevolgd door het scoren van het doelpunt voor de 1-5 door twee verdedigers te omzeilen langs de doellijn en af te ronden in een gesloten hoek.

Ik zal mijn kinderen vertellen dat Saibari dit doelpunt tegen Brazilië heeft gescoord en niemand zal me tegenspreken pic.twitter.com/NcsxezrUTW — Bob Pesas ?? (@fhlaenx7) 15 november 2024

Daarom begrijpen we waarom Roberto Martinez heeft geprobeerd hem naar de Rode Duivels te lokken. Vooral omdat, in tegenstelling tot wat de beelden zouden kunnen suggereren, de jongen als middenvelder speelt.