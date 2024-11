'Barcelona onderhandelt met Engelse topclub over wintertransfer en kan een héél goede zaak doen om de boekhouding op orde te krijgen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

FC Barcelona kan tijdens de komende wintermercato een financiële zaak doen. Al gaat dat eveneens gepaard met een sportieve aderlating.

De Spaanse kranten schrijven dat Arsenal FC concrete interesse heeft in Raphinha. The Gunners onderhandelen momenteel met FC Barcelona over een wintertransfer.

Meer zelfs: Arsenal heeft een concreet én interessant bod gedaan op de 27-jarige aanvaller. De Londenaren hebben negentig miljoen euro veil om Raphinha naar Engeland te halen.

© photonews

Barça heeft uiteraard oren naar de aanbieding. De Catalanen hebben nog steeds héél véél werk om de boekhouding in het groen te krijgen.

Bovendien krijgt Barcelona de kans om een serieuze winst te maken op een speler die richting dertig lentes gaat. Barça betaalde in 2022 58 miljoen euro aan Leeds United.

Verlaat Raphinha FC Barcelona voor Arsenal FC?

Voor Raphinha kan het de grootse terugkeer naar de Premier League worden. Bovendien kan de Braziliaan in Londen een pak meer gaan verdienen.