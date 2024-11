Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) wil absoluut weg bij Marseille en zou zeer interessante bestemming hebben gevonden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Chancel Mbemba zal niet meer spelen in de kleuren van OM. De voormalige verdediger van Anderlecht wil Marseille verlaten en heeft mogelijk een zeer interessante bestemming gevonden.

Hoewel hij bij zijn aankomst in Marseille een vaste waarde was, heeft Chancel Mbemba dit seizoen nog geen enkele minuut gespeeld in het shirt van Olympique Marseille en zal hij de club niet langer vertegenwoordigen.

Dit is een beslissing van het bestuur van Marseille, dat de Congolese centrale verdediger heeft buitengesloten vanwege zijn contractuele situatie. De voormalige speler van Anderlecht heeft vorige zomer meerdere aanbiedingen afgewezen en is in onenigheid geraakt met de clubleiding.

Mbemba is dus op zoek naar een nieuwe club, zoals hij vorige week nog verklaarde bij Canal + Afrique. "Ik heb een contract bij Marseille en ik hoop van club te kunnen veranderen. Als God het wil, lof zij aan God."

Zijn noodkreet is gehoord. Volgens het Franse medium "le Quotidien du Sport" zou Stade Brestois bezig zijn met zijn targets voor de winterse transferperiode.

De club doet het bijzonder goed in de Champions League, maar stelt toch wat teleur in de Ligue 1 met een 12e plaats. De coach van de club, Eric Roy, hoopt op zeer korte termijn versterking in de verdediging te zien en zou graag willen inzetten op ervaren spelers uit de Ligue 1. Chancel Mbemba vinkt dus alle vakjes aan.

Volgens dezelfde bron zou Brest veeleisend zijn. De club wil dat Chancel Mbemba wordt vrijgegeven door Marseille voor de laatste zes maanden van zijn contract, wat onwaarschijnlijk lijkt gezien de meningsverschillen tussen de partijen. Mbemba zou ook moeten inleveren. Een interessant aanbod op sportief vlak voor de Congolees, maar moeilijker te accepteren op financieel gebied.