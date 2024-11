Ex-bondscoach Nederland doet opvallende onthulling over Noa Lang: "Hij was niet blij met zijn transfer naar Club Brugge"

Erwin van de Looi, voormalig bondscoach van Jong Oranje, kijkt met voldoening terug op zijn periode bij de beloftenploeg van het Nederlands elftal. In zijn tijd als bondscoach zag hij maar liefst 32 spelers doorstromen naar het 'grote' Oranje, onder wie Noa Lang, de huidige aanvaller van PSV.

“Noa is een jongen waar je alleen maar van kan houden", zegt Van de Looi in een gesprek met de NOS. Van de Looi, die eerder coach was bij FC Groningen en Willem II, leidde Jong Oranje tussen 2018 en 2023. Sinds december 2023 is hij hoofdtrainer bij Heracles Almelo, dat momenteel vijftiende staat in de Eredivisie.

Tijdens zijn bondscoachschap besloot Van de Looi zich grondig te verdiepen in de kenmerken van Generatie Z, de spelers geboren tussen 1997 en 2012. Volgens hem werden ze vaak verkeerd begrepen: “Ze werden arrogant genoemd, ver van de werkelijkheid, moeilijk benaderbaar, een ‘pizza-generatie’ die niet presteerde.”

Over Noa Lang heeft Van de Looi bijzondere herinneringen. De aanvaller kwam negen keer uit voor Jong Oranje onder zijn leiding en scoorde daarin eenmaal. Toch ging niet alles vanzelf. “Hij ging van Ajax naar Club Brugge, wilde verhuurd worden, maar werd verkocht. Dat gebeurde allemaal tijdens de interlandbreak bij ons.”

De buitenspeler was niet te spreken over de keuze van Ajax. “Hij was daar emotioneel over. Als Noa blij is, is hij echt blij, als hij verdrietig is, echt verdrietig. Hij was er met zijn hoofd niet bij, logisch, alleen ik moest de belangen van Jong Oranje waarborgen en heb hem de volgende keer niet opgeroepen.”

Uiteindelijk vond er een goed gesprek plaats in Rotterdam. “We dronken een kop koffie en ik kon hem inspireren en helpen vanuit mijn inzichten over Generatie Z", zegt Van de Looi. “Als je begrijpt hoe deze generatie denkt en voelt, kun je echt een verschil maken", concludeert hij.