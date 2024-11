Ex-bondscoach weet waar Tedesco in de fout ging en noemt ook namen: "Vanaken en Heynen over het hoofd gezien"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na de recente teleurstelling van de Rode Duivels tegen Israël ziet Georges Leekens parallellen met zijn eigen tweede ambtstermijn als bondscoach. In 2010 verloor Leekens met een piepjong team tegen Finland.

“Het grootste gevaar is jonge spelers brengen zonder dat de fundamenten staan,” vertelt hij bij Sporza. “Zelfs Kevin De Bruyne had het toen moeilijk door een gebrek aan structuur en draagkracht.”

Leekens begrijpt de keuze van Domenico Tedesco om jong talent een kans te geven, maar vindt dat de bondscoach de situatie verkeerd inschatte. “Het is een nobel idee, maar in zo’n moment moet je oplossingen zoeken, geen nieuwe problemen creëren,” zegt hij. Volgens Leekens had Tedesco beter kunnen kiezen voor ervaring en stabiliteit om het team te dragen.

De voormalige bondscoach noemt enkele spelers die Tedesco over het hoofd zag. “Spelers als Hans Vanaken en Bryan Heynen hadden een cruciale rol kunnen spelen. Ze zijn toppers qua mentaliteit en zorgen ervoor dat de mayonaise pakt. Bij mij waren dat Yves Vanderhaeghe en Philippe Clement.”

Ook het ontbreken van ervaren krachten zoals Christian Benteke en Dries Mertens begrijpt hij niet. “Je mag ervaring niet te snel afschrijven. Timmy Simons haalde ik ook terug op zijn 34e.”

Leekens wijst erop dat stabiliteit en leiderschap essentieel zijn bij het opbouwen van een team. “Als je te snel verjongt, loop je het risico dat het hele project instort", zegt hij. “Het draait niet alleen om talent, maar ook om de juiste balans. De fundamenten moeten eerst stevig staan", besluit hij. “Dan kan je bouwen aan een ploeg die resultaten levert, nu en in de toekomst.”