Anderlecht heeft oog laten vallen op nieuwe 18-jarige verdediger, maar krijgt serieuze concurrentie

Jesper Fredberg en Brian Riemer zijn ondertussen vertrokken bij Anderlecht. Zij gingen graag wel eens shoppen bij Scandinavische ploegen, maar ook na hun vertrek lijkt Anderlecht daar graag te kijken voor talenten.

Toen Brian Riemer nog coach was bij Anderlecht en Jesper Fredberg CEO Sports, haalden ze geregeld spelers uit Scandinavië. Voornamelijk Denen dan.

Maar ook nu met Olivier Renard als sportief directeur, lijkt het erop dat paars-wit graag naar ruwe diamanten op zoek gaat in het noorden van Europa. En dan liefst van al nog naar een centrale verdediger.

Dit seizoen moest er geregeld naar een oplossing gezocht worden achteraan omdat er niet genoeg verdedigers waren. Anderlecht zou dus zeker een nieuwe kunnen gebruiken.

Volgens het Zweedse Sportbladet, zouden de Brusselaars hun oog hebben laten vallen op Vince Osuji, een verdediger van 18 jaar oud. Hij speelt nog maar sinds april bij Kalmar FF.

Maar paars-wit is lang niet de enige club die iets ziet in de Nigeriaan. Zo is ook Slavia Praag geïnteresseerd, samen met nog zeven andere niet nader genoemde clubs