OHL-trainer Oscar Garcia onder vuur binnen zijn eigen club: uitspraken leken niet al te slim

Oscar Garcia heeft zich na de nederlaag tegen Dender niet bepaald populair gemaakt bij zijn eigen bestuur. De trainer van OH Leuven liet weten graag een spits te willen die meer dan tien doelpunten kan maken, maar hij gaf ook aan dat de club zich zo'n speler niet kan veroorloven.

Deze woorden kwamen niet goed aan bij zowel de interne clubleiding als de buitenwereld, die verrast reageerde op zijn opmerkingen. Er zijn afgelopen zomer immers grote inspanningen gedaan om aanvallende versterking aan te trekken. Maar die worden niet allemaal benut.

De resultaten spreken voor zich: bij OHL is de doelpuntenproductie dit seizoen erg mager. Na 14 wedstrijden is de topschutter, Youssef Maziz, pas aan drie goals, gevolgd door Chukwubuikem Ikwuemesi en Konan N’Dri met twee doelpunten.

Binnen deze problematiek zit Mickaël Biron, de spits die OHL hoopt te helpen met het vinden van het net. Biron werd dit seizoen gehuurd van het gedegradeerde RWDM, waar hij het afgelopen seizoen zeven keer scoorde.

Het leek een perfecte kans voor hem om zich te bewijzen in de Jupiler Pro League. Toch krijgt de aanvaller uit Martinique nauwelijks speeltijd: hij stond nog niet in de basis in de competitie en heeft slechts 96 minuten in invalbeurten gespeeld. Het gebrek aan vertrouwen van Garcia in Biron is opvallend, zeker gezien zijn potentieel.

Deze situatie heeft zowel intern als extern vragen opgeroepen over de keuzes van Garcia. De trainer lijkt te worstelen met het vinden van een geschikte spits, terwijl het probleem van de doelpuntenhonger bij OHL steeds urgenter wordt. Het gebrek aan scorend vermogen zal ongetwijfeld een onderwerp van gesprek blijven, zeker nu Garcia zelf de druk erop zet met zijn kritiek op de clubfinanciën en de selectie.