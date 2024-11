Overbodig, maar Club Brugge boekt nog winst: in januari kan hij al weg zijn

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vijf miljoen euro legde Club Brugge in de zomer van 2022 op tafel voor Ferran Jutgla. Hij leek de man die blauwzwart nodig had. Zijn start was goed, zijn terugval nog groter.

De Spanjaard had het enorm lastig om zijn niveau aan te houden. Bovendien kreeg hij ook af te rekenen met ontzettend veel concurrentie in de spits. Zo was er Igor Thiago en nu Gustaf Nilsson. Bovendien krijgt ook Romeo Vermant meer en meer speelkansen, waardoor Jutgla helemaal in de vergeethoek belandt. Zoals de kaarten nu liggen lijkt een transfer de enige oplossing om uit deze impasse te geraken. Volgens Diario Sport zou dat al in januari het geval kunnen zijn. Andere Spaanse bronnen verwachten een transfer naar Sevilla FC. Daar moet hij Isaac Romero en Kelechi Iheanacho doen vergeten, twee spitsen die onvoldoende renderen. Hoeveel er met een mogelijke transfer gemoeid is, is momenteel niet geweten. Transfermarkt schat de waarde van Jutgla op dit moment op 6 miljoen euro. Hij ligt nog tot midden 2026 onder contract.