Cercle Brugge beantwoordt veelgestelde vraag na transfer Denkey: transfergeld voor Monaco?

16,5 miljoen euro. Dat is het bedrag waarvoor Kevin Denkey van Cercle Brugge naar FC Cincinnati vertrekt. De Togolees wordt daarmee niet alleen de duurste uitgaande transfer ooit voor Cercle Brugge, maar ook de hoogste inkomende transfer in de geschiedenis van de Amerikaanse MLS.

"Dat Denkey nu via de grote poort vertrekt, maakt ons in de eerste plaats heel tevreden en trots", zegt technisch directeur Rembert Vromant bij Sporza.

Hoewel de transfer officieel is afgerond, laat Vromant weten dat het geld nog niet op de rekening staat. "Nee, zo snel gaat dat niet", lacht hij. Toch benadrukt hij het belang van deze financiële injectie voor de club.

"De inkomsten van deze transfer maken het mogelijk voor Cercle om te blijven investeren, jonge spelers op te leiden en een competitieve ploeg samen te stellen."

Een veelgestelde vraag is of moederclub AS Monaco een deel van de inkomsten opeist. Vromant is duidelijk: "Dit geld komt wel degelijk op de rekening van Cercle." De Vereniging benadrukte al verschillende keren dat ze onafhankelijk van hun moederclub werken.

De recordtransfer is een bewijs van Cercle's succes in het ontwikkelen van talent en biedt perspectief voor de toekomst. "Het vertrek van Denkey is een win-win: voor de speler, die een nieuw avontuur aangaat, én voor de club, die dankzij dit bedrag haar ambities kan waarmaken", besluit Vromant.