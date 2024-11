Club Brugge, Eupen, Lierse en Genk zorgen voor sensationele vrijdagavond in Challenger Pro League

In de Challenger Pro League stonden op vrijdagavond al twee pittige duels op het programma. Onder meer Lierse kwam daarbij in actie. En er vielen toch wel wat doelpunten in de wedstrijden. Een overzichtje is dus op zijn plaats.

Club NXT nam het in eigen huis op tegen KAS Eupen. En dat leverde ook een spektakelduel op, waarbij de bezoekers uiteindelijk met 0-4 zouden gaan winnen van de Bruggelingen. Eupen haalt uit Na tien minuten was het al 0-2 voor de Oostkantonners, want Charles-Cook en Gedikli maakten snel twee doelpunten voor KAS Eupen. En dus moesten de Bruggelingen komen, wat niet zou gaan lukken. Charles-Cook maakte er na de koffie 0-3 van, Niang dikte vlak voor tijd de score zelfs nog een beetje extra aan. Blauw-zwart blijft zo voorlopig zesde in de stand, maar ziet Eupen tot op een puntje naderen. Spanning en sensatie Lierse van zijn kant speelde tegen Jong Genk. Daar werd de score 2-2. De jonge Martens scoorde twee keer voor de bezoekers, de thuisploeg kon tussendoor scoren via Daguin en Claes. Lierse komt zo na Club Brugge in de stand, Jong Genk kruipt een puntje verder weg van de hekkensluiters in de stand. De komende weken kan het nog héél spannend worden in de Challenger Pro League, zeker ook gezien de situatie van Deinze. Jupiler Pro League 22/11/2024 20:45 Antwerp - FCV Dender EH 1-1 2e klasse 22/11/2024 20:00 Club Brugge NXT - Eupen 0-4 22/11/2024 20:00 Lierse SK - Jong Genk 2-2