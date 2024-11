Marc Degryse is enorm onder de indruk van JPL-club: "Onwaarschijnlijk eigenlijk"

Antwerp speelde afgelopen weekend 1-1 gelijk tegen FCV Dender, maar staat nog steeds op de derde plaats in het klassement. Niet wat Marc Degryse had gedacht voor het seizoen.

Het leek er sterk op dat Antwerp een soort tussenseizoen ging hebben. Ze zouden focussen op de komst van jonge spelers, niet te veel geld uitgeven terwijl er wel sterkhouders zouden vertrekken.

Net als coach Mark Van Bommel. Maar al snel mocht Jonas De Roeck overnemen bij The Great Old. En of hij al indruk gemaakt heeft.

Antwerp blijft goed in het spoor van leider Genk en staat nog steeds op de derde plaats in het klassement. Marc Degryse vindt het zeer knap allemaal.

"Ik vind dat zeer straf. George, Ejuke, Keita, Yusuf… Ze vertrokken allemaal. Net als trainer Mark van Bommel. Onwaarschijnlijk eigenlijk", begint hij bij Het Laatste Nieuws. "Tel daar de blessures van Balikwisha, Bataille, Odoi en Alderweireld nog bij."

"De jeugd heeft zijn plan getrokken. De mix tussen ervaring en jonge spelers zit goed. Bovendien: Antwerp had nog meer punten kunnen pakken in het seizoensbegin. Maar De Roeck heeft het knap gedaan. De ploeg onderging een metamorfose. Ze kunnen me bekoren met mooi voetbal. Een leuk elftal om naar te kijken", besluit Degryse.