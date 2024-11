📷 'Rode Duivel in beeld voor wintertransfer naar Liverpool'

De Rode Duivels hebben een moeilijke periode achter de rug. Het teleurstellende EK en de zwakke campagne in de Nations League zorgden ervoor dat de temperatuur ver onder nul ging.

Toch blijven de Rode Duivels gegeerd wild op de transfermarkt. Zo zou, als we Fichajes mogen geloven, Malick Fofana deze winter een absolute toptransfer kunnen maken.

Hij maakte de overstap van KAA Gent naar Olympique Lyon, waar hij zich dit seizoen meer dan eens in de kijker speelde. Hij maakte ook zijn opwachting bij de Rode Duivels.

Bovendien zit Lyon er niet warmpjes in, waardoor elke euro meer dan welgekomen is. Er zullen dan ook enkele kopstukken verkocht worden tijdens de wintermercato.

Volgens Fichajes zou niemand minder dan Liverpool Fofana willen binnenhalen. Ook ploegmaat Ryan Cherki staat op het verlanglijstje van The Reds.

🚨 Liverpool are considering a double move for Lyon pair Malick Fofana and Rayan Cherki.



The French club are in financial trouble and could be open to sell.



(Source: Fichajes) pic.twitter.com/0rsvVQpmch