Yves Vanderhaeghe kritisch over JPL-club: "Ze bleven in 1A door een scheidsrechterlijke dwaling, een groot geschenk van Nathan Verboomen"

Yves Vanderhaeghe heeft over twee periodes heen in totaal 129 wedstrijden van KV Kortrijk naast de zijlijn gestaan. Nu ziet hij hoe het bij zijn ex-club heel wat minder loopt.

Yves Vanderhaeghe was in het seizoen 14/15 coach bij KV Kortrijk, toen leidde hij 42 wedstrijden bij de West-Vlaamse club. In november 2018 keerde hij terug.

Toen bleef hij bij de Kerels tot januari 2021. Toen stond hij 87 wedstrijden lang aan het roer bij Kortrijk. Nu zit hij al sinds november 2023 zonder werk, na een avontuur bij Al-Faisaly.

Ondertussen volgt hij het Belgische voetbal nog wel op de voet. Zo heeft hij afgelopen seizoen ook duidelijk gekeken naar het werk van zijn ex-club...

"Ik heb respect voor de inhaalrace van KV Kortrijk vorig seizoen, maar wat is er veranderd? En als ze eerlijk zijn: ze bleven in 1A door een scheidsrechterlijke dwaling", stelt Vanderhaeghe bij Het Nieuwsblad.

"In de laatste minuut in die match tussen Eupen en Kortrijk, had Eupen altijd een strafschop moeten krijgen. Dan zou het 1-1 geweest zijn en zakte Kortrijk en niet RWDM. Dat was een groot geschenk van scheidsrechter Nathan Verboomen, maar begrijp me niet verkeerd: liever Kortrijk in 1A dan Eupen, hoor", besluit hij.