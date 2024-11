Yves Vanderhaeghe laat geen spaander heel van JPL-club: "Het is niet om aan te zien, ik heb enorm veel medelijden met hun supporters"

Yves Vanderhaeghe zit zonder job sinds zijn avontuur bij Al-Faisal afliep. De Belgische competitie blijft hij echter zeer goed in de gaten houden.

In België heeft Yves Vanderhaeghe heel wat wedstrijden gecoacht. Hij stond aan het roer bij KV Oostenden, KAA Gent, KV Kortrijk en Cercle Brugge.

Voor KV Kortrijk was hij al bijzonder kritisch. Hij zei in Het Nieuwsblad dat zijn ex-club door een schedsrechterlijke dwaling nog in 1A speelt. Over zijn andere ex-club, Cerlce Brugge, wist hij ook niet veel positiefs te vertellen.

"Muslic speelt een rolletje", begint Vanderhaeghe bij Het Nieuwsblad. "Hij kwam als assistent, maar stopte nooit onder stoelen of banken dat hij hoofdcoach wilde worden. Maar welke adelbrieven kan hij voorleggen?"

"En het voetbal dat ze brengen is echt niet om aan te zien", gaat hij verder. "Ik heb enorm veel medelijden met die supporters van Cercle. Wie wil daar nog op kijken? Die mensen verdienen toch beter? Ik ben gaan kijken tegen Dender. Het bleef 0-0, maar wat een slechte match! Zelden gezien op dit niveau. Ik zag spelers helemaal alleen staan en toch trapten ze nog de bal de tribune in."

Duidelijke woorden. In totaal stond Vanderhaeghe 27 wedstrijden aan de zijlijn bij Cercle Brugge. In februari 2021 kwam hij er aan. In november zat zijn avontuur er alweer op.

"Nadien zag ik nog de tweede helft in Deinze, waar Thomas Buffel met Jong Genk speelde en in 1B zag ik beter voetbal dan in Cercle - Dender. Op geen enkel moment heeft Cercle geprobeerd om te voetballen. Het is vooral kick and rush. Gewoon de bal ver naar voren trappen en dan strijden voor de tweede bal, meer stelt het echt niet voor. En zonder Denkey zal het nog moeilijker worden", besluit de coach.