KV Mechelen-speler openhartig na 'ruzie' met coach Besnik Hasi: "Die littekens blijven"

Bij KV Mechelen zorgde Rafik Belghali onlangs voor ophef door niet mee te spelen op het kunstgras van Sint-Truiden, een veld waar hij eerder een zware knieblessure opliep.

Trainer Besnik Hasi uitte na de nederlaag kritiek op Belghali’s beslissing, maar heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. “Zijn woorden kwamen hard aan, maar we hebben alles uitgepraat”, zegt de rechtsback.

Belghali verduidelijkt dat zijn keuze voortkwam uit medische zorgen. “Ik wil niet nog een keer zo’n blessure meemaken”, legt hij uit. De 22-jarige speler heeft al drie zware knieblessures op kunstgras doorgemaakt en vertrouwt op het advies van zijn chirurg. “Zelfs als ik een hattrick had gemaakt, zou ik deze wedstrijd hebben overgeslagen. Het risico is gewoon te groot.”

De verdediger heeft begrip voor de kritiek, maar benadrukt dat het moeilijk is om zijn situatie echt te begrijpen. “Op tv zeggen ze dat ik me erover had moeten zetten, maar ik ben al drie keer keihard moeten revalideren. Je doet er alles aan om terug te keren, maar die littekens blijven, letterlijk en figuurlijk.”

Belghali is open over de impact van zijn blessureverleden. “Mijn eerste blessure bij Zulte Waregem heeft mij gehard. Ik stond weer op bij Lommel, ondanks het gevoel dat niemand nog in mij geloofde. Maar kunstgras brengt die oude twijfels terug. Zelfs na een trainingssessie voelde mijn knie weer dikker, en dat gevoel is beangstigend.”

De Limburger benadrukt dat hij nog steeds volledig achter zijn coach staat. “Hasi en ik hebben alles uitgepraat. Ik begrijp zijn frustraties, en hij begrijpt nu mijn standpunt. Ik blijf alles geven voor de ploeg, maar op kunstgras zet ik liever geen voet meer.”