JPL-club troeft Espanyol en de Emiraten af en verrast met jong toptalent

Ayoub Oulad Ali lijkt een mooie toekomst voor zich te hebben. Hij zal het seizoen afmaken bij Dender en zo een ferme stap vooruit maken.

Op 16-jarige leeftijd is Ayoub Oulad Ali een van de nieuwste talenten die voortkomen uit de ACFF. De jonge centrale verdediger heeft al de interesse gewekt van buitenlandse clubs, waaronder Espanyol Barcelona afgelopen winter, voordat clubs uit de Verenigde Arabische Emiraten afgelopen zomer aanklopten.

Dender haalt hem in huis

Zijn kwaliteit in de opbouw en zijn kwaliteiten maken hem een groot hoop van ons Belgisch voetbal. Behalve dat is de jongen in Spanje geboren. Hij wekt ook interesse uit de Emiraten, waar zijn vader genaturaliseerd is.

Maar in afwachting van dit alles zal Oulad Ali zijn ontwikkeling voortzetten bij promovendus Dender. Hij heeft getekend bij de U21, maar zal met de professionele A-kern mogen meetrainen.

Een nieuwe, veeleisende omgeving

De promovendi hebben een mooie slag geslagen, want zoals eerder vermeld was de speler felbegeerd. Ook deze winter moest Dender nog opboksen tegen de concurrentie van een grote groep uit de Emiraten.

Een gelegenheid om het werk van de ACFF in de schijnwerpers te zetten, die parallel aan het werk van onze clubs, jonge Belgische talenten een waardevolle aanvulling biedt op het gebied van opleiding om de kansen op doorbraak naar het professionele niveau te maximaliseren.