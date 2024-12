Arnaud Bodart laat zich uit over zijn status als nieuwe nummer één bij Standard

Standard speelde 1-1 gelijk tegen Sporting Charleroi. Leko deed het opnieuw met Arnaud Bodart onder de lat.

Voor de tweede opeenvolgende week stond Arnaud Bodart in doel bij Standard. Na de overwinning van vorige week tegen Cercle Brugge was het tegen Charleroi opnieuw prijs.

Of net niet. In de 94ste minuut scoorden de Zebra’s alsnog tegen, waardoor de wedstrijd op een gelijkspel eindigde.

“We spelen een goede eerste helft, de tweede hebben we te veel ondergelegen. We hadden gezegd dat we niet moesten achteruit kruipen en wel moesten blijven pushen, maar dat is niet gelukt”, zegt doelman Arnaud Bodart bij Sporza.

“Buitenshuis kan dat gebeuren. We hebben verdedigd, het is jammer dat de ploeg niet beloond wordt. Voor hetzelfde geld pakken we de winst.”

Nadat zijn zomertransfer er niet kwam was Bodart nummer twee op Sclessin, maar nu staat hij al twee keer in de competitie weer onder de lat.

“Ik bekijk het match per match, zoals vaak in voetbal. Het is een moeilijke keuze voor de coach, maar ik ben blij om te mogen spelen. Matthieu (Epolo, red.) is een geweldige doelman, dat heeft hij al laten zien.”