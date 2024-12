Bij OH Leuven zagen ze "Anderlecht niks doen": "En de ref was schandalig"

Het was een soms pittig duel tussen OH Leuven en Anderlecht. Ref Bram Van Driessche hield het kort en floot veel fouten, tot frustratie van de spelers van OHL. Thibault Vlietinck verwoordde dat net na de wedstrijd.

Drie gele kaarten, dat viel nog mee, maar het spel lag vooral in de tweede helft enorm veel stil omwille van veel kleine fouten. Bij OH Leuven vonden ze dat alles in het voordeel van paars-wit werd gefloten.

"We moesten er nog maar naar kijken en ze lagen al op de grond", zuchtte Vlietinck. "Alle fiftyfifty-zaken werden in hun voordeel gefloten. Het was niet makkelijk, maar met die ref was het nog moeilijker. Het was eigenlijk schandalig."

Bij OH Leuven vonden ze ook dat er maar één ploeg aanspraak kon maken op meer. "In de eerste helft hebben we Anderlecht niet gezien. We domineerden ze volledig. In de tweede helft was het iets minder, maar Anderlecht liet nog niet echt iets zien."

"We hebben ze onder controle gehouden. We mogen heel trots zijn op wat we hier vandaag hebben laten zien als groep. We hebben gevochten voor elke meter grond", aldus Vlietinck.

Efficiëntie is al heel het seizoen het werkpunt van de Vlaams-Brabanders. "Ook vandaag weer. We hadden onze kansen, maar werkten ze niet af."