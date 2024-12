David Hubert zag waar zijn spelers in de fout gingen: "Maar het zit voor 90 procent in hun hoofd"

Anderlecht had zijn beste reeks van het seizoen kunnen neerzetten met vier winstpartijen op rij, maar gaf te weinig thuis tegen OH Leuven. David Hubert besefte dat wat zijn ploeg liet zien niet genoeg was om de winst te kunnen claimen.

Hubert kon meteen de vinger leggen op wat er allemaal was misgelopen. "We zijn wel met de juiste instelling begonnen. Ik wou absoluut vermijden dat we een academisch kwartiertje gingen pakken na die zware Europese match tegen Porto. En ik zag de juiste drang naar voor", begon hij zijn analyse.

"Dat doen we goed en we krijgen ook onze beste kans van de match met Kasper. Die trapt hij er de laatste weken blindelings in, maar we mogen dat ook niet vanzelfsprekend vinden. Nu was het net niet. En dan moeten we eigenlijk op hetzelfde elan door doen, maar dat laten we na."

Anderlecht verviel in voorspelbaar voetbal. Niemand die iets probeerde. "We waren te onzorgvuldig aan de bal enerzijds en brachten anderzijds niet genoeg tempo. Er zat te veel afval in en daardoor zijn we niet in onze wedstrijd gekomen."

Het zware programma lijkt zijn tol te eisen, maar voor Hubert is dat vooral psychologisch. "We ontbraken de frisheid om de tweede ballen op te pikken. We waren niet gretig genoeg. De attitude en de mentaliteit waren er wel, maar we leken niet uitgerust."

"Daar ga ik toch eens over praten met de spelers, want 90 procent van die vermoeidheid zit in het hoofd. Ze moeten zich daarover kunnen zetten. Achteraf moet je blij zijn met een punt, maar jullie kennen me intussen wel en ik ben dat nooit."