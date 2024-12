Glenn Verbauwhede as himself: "Zie je Mignolet dat doen? Hey, Jackers, wa denk ge?"

Dat Glenn Verbauwhede een speciaal geval is dat wisten we al. In zijn boek 'Kamikaze' doet hij heel wat verhalen uit de doeken.

Glenn Verbauwhede kende een mooie periode bij Club Brugge. Hij speelde er zelf maar dertien matchen, maar had wel een heel goede band met zijn grote concurrent op dat moment: Stijn Stijnen. Verbauwhede liep naar eigen zeggen de deur van Stijnen plat. “De achterdeur, eigenlijk. Op een dag kwam hij zijn keuken binnen na het douchen en stond ik tot zijn verbazing kikkerbilletjes in look klaar te maken. Zijn aperitief stond al klaar”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Drie jaar lang kwamen de twee, als Club Brugge niet op afzondering moest, de avond van de wedstrijd samen. Ze keken naar voetbal op televisie en bestelden geregeld ook frieten: de fameuze ‘plateau Glenn’. “Houd je vast, hé: een middelmatige friet met kippenkruiden, een frikandel special met curryketchup, een Bicky Burger, een Ardense saté of zigeunerstick, een portie bitterballen en soms nog een kaas- of garnaalkroketje.’ Maar dat was niet alles. “Plus een potje joppiesaus, Bickysaus, Provençaalse saus, mammoetsaus en zoetzure saus. En twee iceteas”, glundert Verbauwhede. Maar het kon ook veel gastronomischer, met champagne of lambrusco, en maakten ze samen een carpaccio of kikkerbilletjes in de look als voorgerecht. En dan een pizza of lasagne in de oven, gevolgd door een halve kilo tiramisu. “We moesten de volgende dag toch pas rond de middag op de club zijn. Kun je je voorstellen dat Simon Mignolet dat de avond voor een wedstrijd zou doen: ‘Hey, Jackers, wa denk ge? Vanavond pizza in m’n huis?’”