Leko met Standard als underdog, maar Genk mag er niet gerust op zijn gezien zijn verleden

Ivan Leko weet het: zijn Standard is de duidelijke underdog in deze 1/8e finale van de Croky Cup, in Genk. Toch gelooft hij sterk in een stunt en hoopt hij te kunnen vertrouwen op zijn ervaring in de bekercompetitie om zijn Rouches naar de kwalificatie te leiden.

Teleurgesteld over het gelijkspel in de laatste minuten tegen Charleroi, reist Standard woensdagavond af naar Genk voor de 1/8e finales van de Beker van België. Ivan Leko, die pas via de pers vernam dat Arnaud Bodart geblesseerd is, hoopt op succes in de beker, een competitie waar hij zelf vaak heeft gezegevierd.

Leko is duidelijk fan van de beker: "De finale is de mooiste wedstrijd van het seizoen in België. Je moet zes of zeven wedstrijden winnen om daar te komen, en het biedt de kans om Europa te bereiken."

Ondanks dat Genk als grote favoriet speelt op eigen terrein, gelooft Leko dat er in de beker altijd verrassingen mogelijk zijn. "We hebben de moeilijkste loting, maar in dit soort wedstrijden kan alles gebeuren."

De coach kan terugkijken op een rijke ervaring in de beker. Hij won de trofee twee keer als speler (met Brugge in 2007 en Lokeren in 2012) en eenmaal als coach (met Antwerp in 2020). "Mijn ervaring kan helpen. Ik heb er al met de spelers over gesproken en we zullen dat deze week opnieuw doen."

Hoewel Leko toegeeft dat de kwalificatie voor de volgende ronde geen verplichting is, zou het de club een enorme boost geven. "Genk is de favoriet, maar waarom zou morgen niet ons moment kunnen zijn? Als we op 100% of 120% spelen, is het moeilijk tegen ons te winnen."